Атамбаев об обвинениях: Полная чушь и абсурд

Представители экс-президента Алмазбека Атамбаева распространили его заявление о складывающейся вокруг него ситуации.

Согласно заявлению, для достижения «этой цели» включены все ресурсы государственных органов, задействованы «самые грязные политики с самым грязным коррупционным прошлым, используются самые безнравственные информационные технологии».

«Ранее я заявил о том, что не стану участвовать в этом спектакле. Ответственности не боюсь. Но перед лицом истории не имею права легализовать беззаконие, творимое Жээнбековыми. Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях. И что генеральный прокурор может так услужливо узаконить весь этот бред за один день. Это во-первых. А во-вторых, меня никто не приглашал в парламент. Боятся правды. Все свои грязные дела эти люди привыкли делать исподтишка, трусливо и подло. И так же трусливо и подло посадили Кубана Кулматова (экс-глава Таможенной службы) и Сапара Исакова (экс-премьер), когда они вскрыли творившийся беспредел на таможне», - заявляет Атамбаев.

«Очевидно также, что показания Артыкбаева и Атаханова (экс-чиновники) против меня получены под давлением. Это не сделка со следствием, а сделка с собственной совестью, которой, видимо, уже нет. Придет время и по делу Батукаева, я надеюсь, однажды скажет по-мужски всю правду и сам Батукаев. О том, кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил. Я также надеюсь, что свое слово по этому вопросу скажет и президент РФ, уважаемый В. В. Путин, к которому я неоднократно обращался и устно, и письменно с просьбой об экстрадиции Батукаева обратно в Кыргызстан. Ведь я до последнего дня своего президентского срока надеялся, что Батукаев будет передан обратно в Кыргызстан. Сегодня эти факты замалчиваются кыргызскими властями», - отмечается в заявлении.

20 июня Жогорку Кенеш поддержал заключение депутатской комиссии по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности. «За» проголосовали 100 депутатов, «против» - 5. Всего на заседании было зарегистрировано 105 депутатов.

25 июня на заседании парламентского комитета генпрокурор Откурбек Джамшитов зачитал заключение своего ведомства по обвинениям парламента против экс-президента Алмазбека Атамбаева для снятия с него неприкосновенности.

Надзорный орган нашел основания к 5 обвинениям из шести, выдвинутых депутатами.