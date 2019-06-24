В Бишкеке прохожим предложили проголосовать на плакате за Атамбаева или Жээнбекова 

Большинство граждан призвали экс-президента и действующего главу государства к миру и дружбе
Конфликт между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым беспокоит не только политиков, но и молодое поколение Кыргызстана.
В Сети распространяется видео, призывающее бывших соратников вернуть дружеские отношения и жить в мире и согласии.
Молодые блогеры вышли на улицу с плакатами, на которых прохожим предлагалось выразить поддержку Атамбаеву или Жээнбекову, либо проголосовать за дружбу. Большинство граждан поставили галочку в колонке «за дружбу».
//vesti.kg/
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