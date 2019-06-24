Азимбек Бекназаров, экс-депутат, экс-генпрокурор, политик: «У нынешнего созыва парламента нет морального права лишать экс-президента неприкосновенности»

Он также считает сырым новый закон о неприкосновенности экс-президентов.
Недавно политик Азимбек Бекназаров провел пресс-конференцию для журналистов в информационном агентстве «24.kg», говорил о дурных играх, которые затеваются во дворце, озвучил горькую правду о ловушке, которую расставили для экс-президента А. Атамбаева. Бекназаров усомнился в том, что депутатская комиссия, рассматривающая вопрос лишения неприкосновенности экс-президента, сможет вынести объективное решение. По его словам, в комиссию вошли исключительно депутаты, подвергавшиеся гонениям при Атамбаеве. Он также считает сырым новый закон о неприкосновенности экс-президентов.
По его словам, членами этой комиссии являются люди, которые и так подвешены за хвост - возбужденные в отношении них уголовные дела приостановлены. Если так сильно хотели создать комиссию, нужно было приглашать в нее независимых представителей общественности, юристов, так как членами комиссии не должны становиться люди, имеющие конфликт интересов, пострадавшие или желающие отомстить. Ведь если такие люди войдут в комиссию, то никакой объективности, справедливости, законности не будет, вопросы нужно решать в рамках правового поля. Азимбек Анаркулович сделал резкое заявление в ходе своего выступления: «У шестого созыва парламента нет морального права лишать экс-президента неприкосновенности».
Источник: газета «Айгай пресс» №21 от 21.06.2019 / стр. 3, gezitter.org
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