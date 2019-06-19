СДПК: "Атамбаев никуда не сбежит"

Он никуда уезжать не собирается.

У экс-президента Алмазбека Атамбаева нет планов уезжать из страны, заявила на пресс-конференции сегодня, 18 июня, зампред СДПК Кундуз Жолдубаева.

Она отметила, что на сегодняшний день в соцсетях распространяется лживая информация, что Атамбаев в данное время находится за границей. "Алмазбек Атамбаев находится в стране. Он никуда уезжать не собирается. Сейчас в парламенте ему предъявляют различные обвинения, у него нет планов уезжать из страны", - сказала Жолдубаева.

В Жогорку Кенеше создана депкомиссия по лишению Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. На заседаниях комиссии экс-президента обвинили в тяжких преступлениях.

Источник: super.kg, gezitter.org