Называвший Атамбаева «отцом народа» Иса Омуркулов изменил обличье

На собрании парламента 12 июня Иса Омуркулов не остался в стороне от критиковавших экс-президента Алмазбека Атамбаева депутатов.

Он в своем выступлении отметил, что Атамбаев «не может оказать прежнего влияния, навязывает эгоистическую точку зрения». Но его коллега Алмамбет Шыкмаматов по справедливости напомнил Омуркулову о его двуличии.

«Когда Текебаев говорил, что Атамбаев узурпирует власть, давайте посадим, все молчали, а сказавший «что ты говоришь, он же отец народа» Иса Омуркулов сегодня тут говорит, развернувшись на 180 градусов. Я не защищаю Атамбаева, всего-то говорю, что неправильно Омуркулову выходить на трибуну и выступать. Хотя бы сидел молча», - раскритиковал его. Тем самым Иса Омуркулов показал свое настоящее лицо, изменил прежнее обличье. Он подвергся также критике общественности за такую неустойчивую позицию. Журналисты, пользователи социальных сетей тоже «побили его ногами».

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №22 от 14.06.2019/стр.13, gezitter.org/