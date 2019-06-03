Артур Медетбеков: «На юге достаточно кланов, равных клану Матраимовых»

Мы побеседовали с генералом Артуром Медетбековым о расследовании «Азаттыка» касательно Раима Матраимова, которому предъявлена претензия «вывел из Кыргызстана 700 млн долларов», и о его родственниках.

- Артур мырза, радио «Азаттык» провело журналистское расследование, раскрывшее вывод средств из страны Раимбеком Матраимовым. Хватит ли у президента воли отреагировать на это расследование, силы и воли на арест Раима-Миллиона?

- Я тоже посмотрел в социальной сети Фейсбук видеосюжет о том, что Раим-Миллион вывел из Кыргызстана средства с помощью турецких, китайских граждан. Если в этом деле у родственников Матраимовых на определенном уровне имеется прямая связь с выведенными из Кыргызстана средствами, то соответствующие правоохранительные органы должны быстро начать работы по разбирательству, проверке. Ведь обозначенные как выведенные ими 700 000 000 долларов это средства, причиняющие экономике Кыргызстана, кыргызскому государству большой ущерб. Если указанные в расследовании все факты будут доказаны, тогда Раимбек Матраимов безусловно должен быть наказан. Также правоохранительные органы, не закрывая глаза, должны реализовать досудебные проверки. Президенту, премьер-министру тоже надлежит принять во внимание мнение общественности. Соответствующие органы должны отдать соответствующие приказы. Если власть не придаст значения озвученным о Матраимовых фактам, то в обществе усилится негативная реакция к власти.

- Некоторые политики говорят: если власть не покажет свою силу, то станут бессильными перед Матраимовыми. Также говорят, клан Матраимовых установил свою власть в Ошской области и Кара-Суйском районе. Действительно, клан Матраимовых распоряжается югом?

- Я бы так не думал. Потому что есть только одна власть, распоряжающаяся Кыргызстаном. Это власть закона. Для установления диктатуры закона государственные служащие высшего уровня, все правоохранительные органы должны вести работы только на основе закона.

Я далек от утверждения, что Матраимовы распоряжаются Ошем, Кара-Суу. Если бы они вправду распоряжались югом, тогда там стали бы не нужны прокуратура, ГКНБ. А раз они выполняют свои работы, думаю, вышеуказанная вещь не может иметь места. Там вопрос не в Матраимовых, вопрос может быть в руководителях ГКНБ, суда, прокуратуры, или представителях президента. То есть они могут выполнять свои обязанности не надлежащим образом. Если, как говорится в слухах, действительно Матраимовы тайно распоряжаются югом, тогда незамедлительно надо взять на проверку. Потому что в Кыргызстане слова не появляются на пустом месте.

- Общественность недовольна, говоря «клан Матраимовых на президентских выборах оказал огромную поддержку Сооронбаю Жээнбекову, поэтому Финполиция не может закончить подсчет имущества Раима-Миллиона». Вправду ли Сооронбай Шарипович на президентских выборах не смог говорить против Матраимовых, и остался им должным?

- Не думаю, что президент зависим от Матраимовых в финансовом отношении, или на каком-то уровне в плане средств. Ведь президент говорил: «Будь даже моим близким родственником, но если нарушит закон, замешан в коррупции, я его не пожалею». Правоохранительные органы должны начать разбирательство по высказываемым в народе и приведенным в расследовании «Азаттыка» фактам, не думая, «что со мной будет завтра».

- Вроде некоторые политические аналитики говорят, что если власть пойдет против Матраимовых, то лишится поддержки на юге?

- Такого не должно быть. На юге достаточно кланов, равных клану Матраимовых. В случае выступления власти против незаконных дел Матраимовых, от этого она не лишится поддержки народа. На юге достаточно поддерживающих и их, и президента.

Государство Кыргызстан пережило два больших переворота. По их итогам президенты – один управлял 15 лет, другой 5 лет – дошли до положения невозможности увидеть Кыргызстан. Те, кто опираясь на деньги и другие вещи, ведут дела с целью «будем руководить страной, как нам хочется», те в любое время получат заслуженное. Возможно, желающие показать Матраимовых влиятельными, а власть бессильной, не желают стабильности в Кыргызстане, говорят такое, чтоб увести ситуацию в другое русло.

- Почему в Кыргызстане борьба с коррупцией и незаконным обогащением идет избирательно?

- Надо сказать открыто. Во многих случаях дело возбуждается после кражи коррупционных дел, или после бегства коррупционера из Кыргызстана. Своевременно не сажается, не задерживается. Хотя мы говорим об усилении борьбы с коррупцией, но мы вроде не снимаем голову коррупции, а бьем по ее хвосту. Вот почему в общественности ощущается так, будто борьба с коррупцией, незаконным обогащением идет избирательно. На самом деле идет не избирательно, а однобоко. Из-за однобокости по ТЭЦ арестован не один, а два премьер-министра. Также арестованы несколько депутатов, несколько министров, учтем их. Это доказывает, что работа идет не избирательным путем. Если установят выведенные Матраимовыми из страны средства, примут соответствующие меры, то работа перейдет в другой формат, и подобные слова могут перестать высказываться.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №20 от 31.05.2019/стр.7

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