Марс Сариев, политолог: «Изо дня в день растет число тех, кто критикуют правительство…»

М. Сариев: Создается ощущение, что они поднимают тарифы, лишь бы направить деньги в бюджет.

- Господин Марс, глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что проект «Безопасный город» сократил на 40% показатель дорожно-транспортных происшествий. Можно ли поверить в то, что установленные на улицах камеры действительно резко уменьшили ДТП на дорогах?

- Я тоже в числе тех, кто считает, что запуск проекта «Безопасный город» улучшил статистику дорожно-транспортных происшествий, камеры усилили безопасность на дорогах. Поэтому это позитивный момент, который нужно поддержать. Но я далек от того, чтобы утверждать о том, что проблема на этом разрешилась. Все больше говорят о том, что в некоторых местах не работают установленные камеры. Хотя мы говорим о положительных сторонах проекта, хвастаемся, были моменты, когда не были учтены условия жизни населения.

- Например?

- Размер штрафов огромен. Нужно уменьшить размер штрафов, учитывая получаемую народом зарплату. И без того жить становится тяжелее, а эти штрафы опустошают карманы народа. По правде говоря, такие проекты давно были запущены в Европе. Там размер штрафов поменьше, чем у нас. Поэтому правительству следует не только хвастаться уменьшением показателей ДТП, но и уменьшить размер штрафов, учитывая условия жизни народа.

- А может правительство намерено наполнить бюджет за счет штрафов?..

- И у меня иногда возникают такие мысли. Создается ощущение, что они поднимают тарифы, лишь бы направить деньги в бюджет. По правде говоря, это правительство обессилено, не может собрать деньги. Но в то же время они не должны забывать, что увеличение размера штрафов – это антинародная политика.

- Работает ли действующее правительство или исполняет роль пожарного?

- Изо дня в день растет число тех, кто критикуют правительство. В общем, сложилось обстоятельство, когда ничто другое неприемлемо, кроме отставки Абылгазиева. Наверное, в ближайшие дни правительство уйдет в отставку. В Европе, после таких скандалов и критики со стороны народа, правительство давно бы ушло в отставку.

- Появились и те, кто требуют отставки Абылгазиева за то, что он назначил сына свояка на должность, где зарплата составляет 300 тысяч сомов.

- Вы правы. Было бы уместно, если бы Абылгазиев ушел в отставку из-за этого дела. Потому что такие выходки провоцируют раздражение народа. Желая смягчить ситуацию, Абылгазиев снял с должности Рысалиева. Но проблема не решится снятием с должности Рысалиева. В условиях развала экономики было неуместно то, что на жирные должности он ставил своих родственников.

- Почему президент заступился за премьер-министра, допустившего немало ошибок, выпросил для них аванс у депутатов?

- Наверное, по планам президента премьер должен был доработать до осени. Может поэтому он попросил у депутатов позволить ему хотя бы до осени поработать. В любом случае, осенью будет предложен новый кандидат на пост премьер-министра. Неважно, как президент будет заступаться за этого премьер-министра, обстоятельства сложатся так, что он будет вынужден уйти.

- Некоторые политики считают, что когда усилится недовольство народа властью, президент перенаправит все претензии к премьер-министру, чтобы самому оставаться не при делах. Действительно ли президент заступается за премьер-министра, чтобы в будущем свалить на него всю вину?

- Я тоже поддерживаю такие мысли. Потому что к этому прибегали все президенты, начиная с Акаева. Жээнбеков, если представится случай, воспользуется Абылгазиевым, отправит в отставку главу правительства, свалив на него всю вину.

- К слову, в последнее время громко заявляет о себе «Раим-миллион», который даже сделал обращение к Атамбаеву. Может тем самым он намерен заполучить большую должность?

- Это возможно. Потому что он не просто так держит свое имя на слуху. Мне кажется, он ищет пути активного вмешательства в политику в ближайшее время. Поэтому заявляет о себе постоянно, даже когда это неуместно. Хочет вмешаться в большую политику, чтобы о нем говорил народ.

- В узких кругах говорят, что на парламентских выборах 2020 года «Раим-миллион» будет решать, какие партии пройдут в парламент, а какие – нет. Есть ли у него возможности, чтобы проводить такой отбор партий, оказывать влияние на верхушку?

- В кыргызской политике богачи всегда пытаются вести собственную политику и заставить власть считаться с ними. Клан Матраимовых пользуется уважением и поддержкой на юге. Власть не хочет лишиться поддержки на юге, поэтому не осмеливается пойти против него. Именно поэтому Финпол на протяжении долгого времени не может закончить проверку его имущества, не сдвинувшись с места. По-моему, даже если «Раим-миллион» не будет определять, какие партии пройдут в парламент, он может постараться создать свою партию и добиться победы. Многие именитые депутаты пошли на турнир в честь его отца, так как понимали, что Раим намерен вмешаться в политику и с ним придется считаться. Даже оппозиционно настроенные депутаты перестали его критиковать. Все это говорит о том, что политики вынуждены считаться с ним.

Источник: газета «Майдан.kg» №19 от 22.05.2019 / стр. 5, gezitter.org