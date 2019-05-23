Кадырбеков: Началась атака на главу правительства

Он отметил, что Кыргызстан на средства ОБСЕ вводит проект "Открытое Правительство", и это неправильно, потому что каждый документ исполнительной власти является секретным.
По оценке политика Ишенбая Кадырбекова, если ситуацию последнего времени возьмут за основание моральной ответственности премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, тогда придётся отправить в отставку более половины кабмина и работающих в администрации президента. Об этом он сказал в интервью радио "Марал".
"Наше внимание сейчас привлечено только к Абылгазиеву. Если проверить родственников вице-премьер-министров и министров, всплывут и другие. Сейчас началась атака на главу правительства. То, что его свояк Иманкадыр Рысалиев был начальником в теневом кабинете, это большая ошибка. Из-за немощности власти допустили участие Рысалиева на заседаниях. Это видят президент, глава правительства. Изначально нельзя было допускать такие вещи", - говорит Кадырбеков.
Он отметил, что Кыргызстан на средства ОБСЕ вводит проект "Открытое Правительство", и это неправильно, потому что каждый документ исполнительной власти является секретным.
"Свояк премьер-министра Рысалиев за счет проекта пробрался на почетное место, организовывал заседания, что совершенная наглость. Его разбаловали. Очевидно, премьер-министр, его советники, руководитель аппарата правительства попустительствовали этому", - сказал политик.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!