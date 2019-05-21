Спикер парламента КР: Гражданство Беларуси у Бакиева сдерживает двусторонние отношения

В преддверии внеочередного заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков встретился с председателем Палаты представителей парламента Беларуси Владимиром Андрейченко.
Одной из тем обсуждения стало нахождение в Беларуси бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, сообщает пресс-служба парламента КР.
Джумабеков выразил озабоченность и обеспокоенность кыргызской стороны тем, что временами в СМИ появляются публикации о деятельности Курманбека Бакиева и его окружения в Беларуси. В частности, предоставлении им благоприятных условий для пребывания в Беларуси, наличие гражданства, а также их участие в публичных мероприятиях. Торага подчеркнул, что «эти моменты в свою очередь приводят к сдержанности и некоторому замедлению двусторонних отношений».
Вместе с тем Джумабеков отметил, что «кыргызская сторона рассчитывает, что белорусской стороной будут предприняты все необходимые меры в соответствии с запросами кыргызской стороны согласно Кишинёвской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».
Пришедший к власти после революции 2005 года Курманбек Бакиев после апрельских 2010 года бежал в Беларусь. Его сын Максим Бакиев находится в Британии.
По итогам процесса по делу об апрельских событиях Курманбек Бакиев и еще 28 человек были осуждены к различным срокам заключения. Бывший президент заочно осужден на 30 лет лишения свободы, его младший брат, бывший глава Службы госохраны Жаныш Бакиев и бывший премьер-министр Данияр Усенов также заочно осуждены на пожизненные сроки. Кыргызстан просил у Беларуси экстрадировать Бакиевых.
В белорусских СМИ временами появляются сообщения о бизнес-проектах Бакиевых и его окружении в этой стране.
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