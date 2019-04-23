"Должен был заявить решительно: "Я не могу приехать, так как в Кыргызстане закон не работает". Адахан Мадумаров дал комментарий по Омурбеку Бабанову

Сегодня, 22 апреля, политик Адахан Мадумаров провёл пресс-конференцию.
Журналисты задали вопрос относительно Омурбека Бабанова, обещавшего приехать, но не приехавшего.
"Я сомневался в приезде Бабанова. Надо рассматривать в двух аспектах. В первом аспекте оставлю в сторону политику и скажу как человек. Ты говоришь, что невиновен, тогда приходи и доказывай свою правоту. Или объяви, что "невиновен, но в стране у судебной системы не хватает силы уточнить правоту". Объяви, что в Кыргызстане погрязшая в коррупции власть не работает на основе закона". И потом нам надо прекращать политический торг в духе "Я надеюсь, что поеду и всё может быть рассмотрено в рамках закона. Мы всё должны говорить открыто. Не приехал, значит, усомнился, что в Кыргызстане закон работает. Если полностью уверен, что закон работает, тогда возвращайся и доказывай свою невиновность. Надо было решительно сказать: "Приехать не могу, потому что в стране закон не работает", - посоветовал Мадумаров.
"Я не могу очернять младшего моего собрата Омурбека, или говорить что-то другое. Есть соответствующие органы, которые должны говорить. Однако работают ли на сегодняшний день эти органы в соответствии с кыргызские законами? Вырази по данному поводу свое мнение. Говорящий правду человек рано или поздно победит", - добавил политик.
Источник: super.kg, gezitter. org
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