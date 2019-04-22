Неспроста Жээнбеков назвал Бабанова «балапаном»-цыпленком

Находящийся в Москве с прошлой осени Омурбек Бабанов - «то ли приедет, то ли не приедет» - заверил всех кыргызстанцев «приеду 13 апреля», и за считанные минуты попятился назад.

Свой отказ приехать он объяснил в привязке к третьим силам в Кыргызстане. Оказывается, они могли устроить провокацию. Кто они, названные Бабановым третьими силами? Вот этот вопрос остался без ответа. Известно, в его невозвращении в Кыргызстан очень заинтересована сегодняшняя власть. Догадался ли сам Бабанов, с какой стороны делается провокация? Или остался сидеть, поверив данной правоохранительными органами информации? (Собственные источники в правоохранительных органах сказали якобы: «Не приезжайте, произойдет провокация со стороны третьих сил, виноватым окажетесь вы»). В любом случае в нынешней игре Бабанов проиграл власти Жээнбекова. Туманна его дальнейшая судьба в политике. Кажется, погасло воодушевление у большинства поддерживающих его людей. Вкратце, неспроста Сооронбай Жээнбеков называл Бабанова «балапаном»-цыпленком.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №14 от 19.04.2019/стр.2, gezitter. org