СДПК: Алмазбек Атамбаев не давал команду "посадить" Текебаева

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева дала разъяснение по позиции политсовета партии относительно пересмотра дел заключенных политиков.

В релизе говорится, что "политсовет СДПК лишь выразил свою позицию по отношению к инициативам о пересмотре резонансных уголовных дел".

"Выразить свою позицию и требовать освободить заключённых – абсолютно разные вещи. Более того, команду "посадить", как утверждают некоторые, Алмазбек Атамбаев не давал. Об этом экс-президент сам неоднократно говорил. Высказывался и о том, что призывал руководителей правоохранительных органов работать по закону", - говорится в официальном заявлении партии.

Вместе с тем Жолдубаева отмечает, что "в одном экс-президент не сомневается – факт дачи Текебаеву взятки в миллион долларов Маевским был".

Источник: govori.tv, gezitter. org