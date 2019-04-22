Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева дала разъяснение по позиции политсовета партии относительно пересмотра дел заключенных политиков.
В релизе говорится, что "политсовет СДПК лишь выразил свою позицию по отношению к инициативам о пересмотре резонансных уголовных дел".
"Выразить свою позицию и требовать освободить заключённых – абсолютно разные вещи. Более того, команду "посадить", как утверждают некоторые, Алмазбек Атамбаев не давал. Об этом экс-президент сам неоднократно говорил. Высказывался и о том, что призывал руководителей правоохранительных органов работать по закону", - говорится в официальном заявлении партии.
Вместе с тем Жолдубаева отмечает, что "в одном экс-президент не сомневается – факт дачи Текебаеву взятки в миллион долларов Маевским был".
Источник: govori.tv, gezitter. org
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