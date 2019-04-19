Заявление от СДПК Алмазбека Атамбаева поступило в Генеральную прокуратуру

В Генеральную прокуратуру Кыргызстана поступило заявление от СДПК под председательством Алмазбека Атамбаева.

Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.



Уточняется, что заявление от имени Алмазбека Атамбаева на действия министра юстиции поступило накануне, 18 апреля.

Отметим, у главного надзорного органа есть 24 часа на то, чтобы зарегистрировать заявление экс-президента в Едином реестре преступлений и проступков.

Напомним, Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.

В СДПК Алмазбека Атамбаева считают незаконными внесенные изменения в базу данных и требуют зарегистрировать нарушение в Едином реестре преступлений и проступков и официально сообщить о начале досудебного производства.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/115335/