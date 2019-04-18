В Минюсте объяснили, почему на их сайте Атамбаев - больше не председатель СДПК

Возмущенный депутат Анвар Артыков заявил, что «за рейдерство им всем придется отвечать»

Алмазбек Атамбаев больше не является председателем Социал-демократической партии Кыргызстана. На этом посту его сменил Сагынбек Абдрахманов. Такие данные указаны на сайте Министерства юстиции КР.

Об этом же в парламенте заявила и депутат Ирина Карамушкина.

В строке «имя руководителя» СДПК вместо имени Атамбаева Алмазбека Шаршеновича появилось имя Абдрахманова Сагынбека Уметалиевича.

«Учредителем партии» вместо Алмазбека Атамбаева значится «Замените на физическое лицо 1».

Юридический адрес также изменился с Шабдан Баатыра, 4Б на Эркиндик, 45.

Остальные данные остались без изменения, включая дату перерегистрации партии (16.09.2016), ИНН, телефоны, электронный адрес.

В начале апреля лидер «СДПК на пути обновления и преобразования» («СДПК без Атамбаева») Абдрахманов заявлял, что для перерегистрации партии в Минюсте ему нужен оригинал Устава партии. Он также планировал подать в суд в случае отказа передать ему оригинал Устава и печать.

В ведомстве пояснили, что перерегистрации партии СДПК не было. Однако 5 апреля 2019 года поступило уведомление о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова. К уведомлению были приложены выписка из протокола 18 съезда партии и копия паспорта нового руководителя – Абдырахманова.

«Согласно статье 18 Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» юридическое лицо обязано уведомить регистрирующий орган об изменении состава руководящего органа, руководителя или местонахождения (юридического адреса) в течение 30 календарных дней, - сообщили в пресс-службе. - В регистрирующий орган представляется уведомление за подписью руководителя юридического лица с приложением решения об избрании (назначении) нового руководителя и изменении местонахождения, а также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

То есть уведомление, направленное в Министерство юстиции о смене руководителя юридического лица является обязанностью юридического лица, а для Министерства юстиции данное сообщение носит уведомительный характер».

Это означает, что юридическая ответственность за правильность и достоверность сведений в представленных документах несет заявитель, подчеркнули в Минюсте.

Ведомство же лишь вносит необходимые сведения в государственный реестр юридических лиц, филиалов (представительств) и извещает об этом соответствующие госорганы, что и было сделано Министерством юстиции, отметили там.

Депутат от фракции СДПК Анвар Артыков признался Vesti.kg, что происходящему даже определение трудно подобрать.

- Это настоящее рейдерство, да еще и с участием государственных органов, - сказал он. – Что же, все в этом мире преходяще. И за рейдерство им всем когда-нибудь тоже придется отвечать.

Получить комментарий пресс-секретаря СПДК Кундуз Жолдубаевой Vesti.kg пока не удалось.

VESTI.KG

