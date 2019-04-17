Внешняя политика улучшилась и стабилизировалась

Как только С. Жээнбеков был избран на должность президента, наладились усложнившиеся отношения с соседними республиками.

Он побывал с рабочей поездкой в Турции, России, Китае и т.д. и углубил сотрудничество. За короткое время он трижды встретился с президентом РФ В. Путиным, что является доказательством того, что Кыргызстан ведет равноправную политику в международных отношениях. Россия – наш основной партнер. Умолчим об остальном, там трудятся около 1 млн наших граждан, которые получили или не получили гражданство. Они высылают сюда деньги, помогают своим семьям. В течение года С. Жээнбеков получил приглашение посетить несколько государств с официальным визитом. Радует то, что наша внешняя политика уже налаживается.

Могу сказать следующее, как специалист в сфере энергетики. Токтогульская ГЭС на протяжении сорока лет не подвергалась большой реконструкции. А сегодня там уже идет реконструкция. Если отремонтируют Уч-Коргонскую ГЭС, если за года завершится реконструкция Ат-Башинской ГЭС, то возрастет энергетическая мощность. Все эти дела поспособствуют развитию региона. Если на местах возрастет энергетическая мощность, то это позволит открыть новые предприятия.

Ожидается визит нашего президента в Китайскую Народную Республику. Было бы хорошо, если бы привлекли из Китая инвестиции на строительство ГЭС Камбар-Ата-1. У них есть возможность реализовать этот проект в течение трех лет. У государства хватит сил завершить ГЭС Камбар-Ата-2 своими силами. На это требуется порядка 100 млн долларов. Что касается Верхненарынского каскада ГЭС, то будет правильно доверить проект российским инвесторам. Если в ближайшие годы завершится вся эта работа, то за десятки лет мы превратимся в страну с большими энергетическими мощностями, что окажет большое влияние на развитие региона. Начнут возвращаться наши соотечественники, которые превратились во внешних мигрантов.

Карыпбек Алымкулов, доктор технических наук, академик

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №28 от 16.04.2019 / стр. 3, gezitter. org