Смена правительства – это шаг назад

На меня оказали воздействие два обстоятельства из выступления главы государства Сооронбая Жээнбекова в парламенте.

Во-первых, если в стране не будет мира и стабильности, то мы не можем добиться развития экономики и прочего. Поэтому народ сегодня ждет от политиков развития, а не митингов. Президент Жээнбеков открыто заявил: «Ультимативный язык неприемлем, заблуждаются те, кто хотят решать вопросы, выводя народ на улицы. Я не давал обещание служить горстке людей. защищать их интересы и укрывать воров». Надеюсь после этого некоторые политики призадумаются.

В Жогорку Кенеше есть депутаты, красноречивые люди, которые на деле ни на что не способны. Они требуют отставки правительства. Они и не размышляют на тему: «А что бы я сделал, если бы меня назначили премьер-министром?» Во-вторых, Сооронбай Шарипович дал понять этим крикунам, какова его позиция, когда сказал: «Правительство должно работать». Мы ничего не добились, тридцать раз сменив правительство за годы независимости. Как будет развиваться экономика такими темпами? Никак. В данное время правительство во главе с М. Абылгазиевым делает все, что в силах. Никакой пользы мы не извлекли, сменяя исполнительную власть менее чем за год. Если правительство нестабильно, то и привлекать крупные инвестиции тяжело. Мало того, находящиеся в стране инвесторы могут сбежать.

Карыпбек Асанов, бывший министр сельского хозяйства и мелиорации

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №28 от 16.04.2019 / стр. 3 gezitter. org