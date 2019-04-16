Темир Сариев: В Кыргызстане нет третьей силы

В Кыргызстане нет третьей силы.
Такое мнение выразил в ходе интервью радио "Марал" бывший премьер-министр Темир Сариев.
Комментируя слова Омурбека Бабанова о том, что причиной его неприезда в Кыргызстана стала угроза организации провокаций со стороны третьих сил, Сариев заявил, что не верит в существование третьей силы.
- Третьей силы нет. Мартовские события 2005 года и Апрельскую революцию 2010 года совершали не внешние силы, а наш народ, кыргызские юноши и девушки. И сейчас как хорошее, так и плохое, совершаем мы сами. Ссылаться на третьи силы – значит не уважать свой народ, - сказал Сариев.
До этого был запланирован митинг с участием десятков тысяч человек для встречи бывшего лидера "Республики" Омурбека Бабанова по его приезду в Кыргызстана. Однако он заявил, что ради мира в народе отказался от приезда в Кыргызстан из-за опасения относительно вмешательства в митинг третьих сил и устройства ими провокаций.
В общественности многие ломают голову, какие это могут быть третьи силы, в соцсетях тоже идет активная дискуссия.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!