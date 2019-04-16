Темир Сариев: В Кыргызстане нет третьей силы

В Кыргызстане нет третьей силы.

Такое мнение выразил в ходе интервью радио "Марал" бывший премьер-министр Темир Сариев.

Комментируя слова Омурбека Бабанова о том, что причиной его неприезда в Кыргызстана стала угроза организации провокаций со стороны третьих сил, Сариев заявил, что не верит в существование третьей силы.

- Третьей силы нет. Мартовские события 2005 года и Апрельскую революцию 2010 года совершали не внешние силы, а наш народ, кыргызские юноши и девушки. И сейчас как хорошее, так и плохое, совершаем мы сами. Ссылаться на третьи силы – значит не уважать свой народ, - сказал Сариев.

До этого был запланирован митинг с участием десятков тысяч человек для встречи бывшего лидера "Республики" Омурбека Бабанова по его приезду в Кыргызстана. Однако он заявил, что ради мира в народе отказался от приезда в Кыргызстан из-за опасения относительно вмешательства в митинг третьих сил и устройства ими провокаций.

В общественности многие ломают голову, какие это могут быть третьи силы, в соцсетях тоже идет активная дискуссия.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org