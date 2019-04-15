“Пусть умрет джигит, чем его слово”. “Балапан” подтвердил свою несостоятельность.

Бишкек, “Саясат. kg”. Наверное, в случае прилета самолетом, он был бы арестован с трапа авиалайнера.

Предпосылки “пораженческого” невозврата экс. кандидата в президенты КР из России в Кыргызстан заранее были обозначены. Нынешняя власть предупредила “возвращенца ”, что в случае пересечения гос. границы, есть ряд важных вопросов, связанных с возбужденными уголовными делами. Ряд намеченных митингов в крупных городах, именно на севере республики, постановлениями районных судов и решениями мэрии городов, были переведены с главных площадей, в другие отведенные места.Главной целью и основным замыслом организаторов “победоносного” возврата являлись организация крупномасштабных митингов на центральных местах столиц республики и северных областей. В случае попыток ареста “главного республиканца” спецподразделениями,были намерения “отобьем” массовым количеством митингующих. Наверное, в случае прилета самолетом, он был бы арестован с трапа авиалайнера.

Президент КР, выступая 11 апреля 2019 г. на пленарном заседании ЖК КР, прямо заявил, что ультиматум отдельных политиков не пройдут. Меры по стабилизации политической обстановки будут приняты, на основании законодательства КР. И последнее- новость о невозвращении “блудного сына” гласит, что авиабилет купленный на авиарейс по маршруту Москва-Бишкек, на 13 апреля 2019 г. на имя ОмурбекаБабанова произведен возврат.Заявление политической партии “Республика”13 апреля 2019 г. согласно обращения лидера утром того же дня, по поводу отмены возвращения Омурбека Бабанова.

Ни у кого не вызывает сомнении, что партия выбрала пути созидания, единства и законности. Но у многих избирателей и спец. органов возникли вопросы в законности проведения агитационных мероприятий, во время выборов президента КР. А также в бытности вице премьера и премьер министра КР. В заявлении сообщается “о готовящихся беспорядках и провокациях со стороны разных заинтересованных сторон”. Трусу и неуверенному в себе человек, всегда “мерещиться” третьи-темные силы.ОмурбекТекебаев и СадырЖапаров не испугались, предупреждений и заверений прежней власти. Обещали, дали слово джигита вернуться на родину и приехали в Кыргызстан. Не надо было тихо и трусливо “убегать”, а возвращаться тихо и молча. Возможно, в будущим политическую партию “Республика” может ждать участь партии власти экс. президента КР. У кыргызов из поколений в поколения, в течении тысячелетии выполняли народное изречение “Пусть лучше умрет джигит, чем его слово, обещание”.“Балапан” так и не окреп, не выросли “крылья”.

Общественный деятель Р. Умбеталиев.