Ташиев: Возможно, это самое тяжёлое, но правильное решение в жизни Омуке. Правильно сделал

Камчыбек Ташиев на своей странице в социальной сети прокомментировал отказ Омурбека Бабанова от плана возвращения в страну.

Политик считает правильным данное решение Омурбека Бабанова.

"Правильно сделал!

Когда я ездил в Москву, только один раз переговорил с Омурбеком. Услышал от него, что возвратится, что его намерения чисты, что он вернется и докажет свою невиновность. Я тогда поддержал это его решение и после ни с кем не говорил по поводу его приезда, встречи или организационных работ в штабе. Позже пришла информация о сборе народа. По всей видимости, видя всё это, стал исходить из того, что как бы не нарушить мир в народе. Подумал о народе и государстве, как бы тяжело для него это ни было. Возможно, это самое тяжёлое, но правильное решение в жизни Омуке. Я его поддерживаю, правильно сделал!" - написал Ташиев.

Источник: kabarlar.org, gezitter. org