«Президент обозначил свое присутствие»

Так отечественные аналитики оценивают появление президента Сооронбая Жээнбекова в парламенте
Глава государства Сооронбай Жээнбеков выступил сегодня в Жогорку Кенеше и обозначил основные направления социально-экономического развития страны. Да, звучит пафосно, но все мы привыкли к тому, что если глава государства решил выступить перед депутатами, значит, ему есть что сказать. И прежде всего о судьбе страны. Неудивительно, что общественность ждала чего-то особенного. Но Сооронбай Жээнбеков в отличие от своего предшественника громкими заявлениями общественность не порадовал: цифровизация, развитие регионов, грядущие парламентские выборы. Разве, что повышение зарплаты учителям и медикам оказалось хорошей новостью.
Политолог Дмитрий Орлов в интервью Vesti.kg сказал, что выступление президента было не программным, а стратегическим.
-Для Сооронбая Жээнбекова выступление перед парламентом - это возможность обозначить свое присутствие в политическом поле, - пояснил он. - К примеру, ситуация с зарплатой бюджетникам. Уже давно все говорят, что надо индексировать эти выплаты - тогда будет толк от прибавки.
Наверняка, президент об этом знает. Но ему надо показать, что он в процессе, он решает задачу.
Известный общественный деятель Токтайым Уметалиева в свою очередь в интервью Vesti.kg назвала выступление Сооронбая Жээнбекова в Жогорку Кенеше политически превентивным. Для этого, по ее мнению, была выбрана повестка дня, которая не отвлечет внимание от главного посыла – президент держит руку на пульсе. Он никому ничего не должен, и не позволит давить на власть при помощи митингов. Вместе с тем Уметалиева уверена, что это не все вызовы, которые брошены команде президента.
-Конфронтация с экс-президентом Атамбаевым, коалиция большинства на грани развала, приезд Бабанова. Это проблемы, на которые команде президента нужно адекватно реагировать. И своим появлением в парламенте Сооронбай Жээнбеков показал, что он в эпицентре политических событий. Другое дело, что для меня лично осталось непонятным, что именно собирается предпринять президент, - заключила Токтайым Жумаковна.
vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!