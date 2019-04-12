«Президент обозначил свое присутствие»

Так отечественные аналитики оценивают появление президента Сооронбая Жээнбекова в парламенте

Глава государства Сооронбай Жээнбеков выступил сегодня в Жогорку Кенеше и обозначил основные направления социально-экономического развития страны. Да, звучит пафосно, но все мы привыкли к тому, что если глава государства решил выступить перед депутатами, значит, ему есть что сказать. И прежде всего о судьбе страны. Неудивительно, что общественность ждала чего-то особенного. Но Сооронбай Жээнбеков в отличие от своего предшественника громкими заявлениями общественность не порадовал: цифровизация, развитие регионов, грядущие парламентские выборы. Разве, что повышение зарплаты учителям и медикам оказалось хорошей новостью.

Политолог Дмитрий Орлов в интервью Vesti.kg сказал, что выступление президента было не программным, а стратегическим.

-Для Сооронбая Жээнбекова выступление перед парламентом - это возможность обозначить свое присутствие в политическом поле, - пояснил он. - К примеру, ситуация с зарплатой бюджетникам. Уже давно все говорят, что надо индексировать эти выплаты - тогда будет толк от прибавки.

Наверняка, президент об этом знает. Но ему надо показать, что он в процессе, он решает задачу.

Известный общественный деятель Токтайым Уметалиева в свою очередь в интервью Vesti.kg назвала выступление Сооронбая Жээнбекова в Жогорку Кенеше политически превентивным. Для этого, по ее мнению, была выбрана повестка дня, которая не отвлечет внимание от главного посыла – президент держит руку на пульсе. Он никому ничего не должен, и не позволит давить на власть при помощи митингов. Вместе с тем Уметалиева уверена, что это не все вызовы, которые брошены команде президента.

-Конфронтация с экс-президентом Атамбаевым, коалиция большинства на грани развала, приезд Бабанова. Это проблемы, на которые команде президента нужно адекватно реагировать. И своим появлением в парламенте Сооронбай Жээнбеков показал, что он в эпицентре политических событий. Другое дело, что для меня лично осталось непонятным, что именно собирается предпринять президент, - заключила Токтайым Жумаковна.

vesti.kg