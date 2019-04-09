Шыкмаматов: Был бы Текебаев, правительство ушло бы в отставку ещё 2 месяца назад

Омурбек Текебаев выйдет из тюрьмы с возросшими качествами лидера, еще более закаленным и знающим многие вещи.
Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.
– Почему оппозиция не достигает эффекта в своей деятельности? Потому что нет Текебаева. Если бы он был, то правительство ушло бы в отставку еще два месяца назад. Думаю, что пришло бы и работало новое, ответственное правительство, – сказал Шыкмаматов.
Добавим, в 2017 году на Омурбека Текебаева было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки от российского бизнесмена за содействие при продаже "Мегакома". 16 августа того же года Первомайский районный суд города Бишкека осудил его на 8 лет лишения свободы.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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