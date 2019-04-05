Альтернативная СДПК просит Алмазбека Атамбаева отдать печать партии      

Альтернативная СДПК под председательством Сагынбека Абдырахманова просит экс-президента страны Алмазбека Атамбаева отдать печать партии.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg.
По словам Сагынбека Абдырахманова, юристы подготовили документы партии для перерегистрации в Министерстве юстиции и официльное письмо Алмазбеку Атамбаеву с просьбой добровольно отдать партийную печать, поскольку он больше не только не лидер партии, но и даже не рядовой ее член.
«Минюст должен нас зарегистрировать, поскольку наши полномочия подтвердил съезд, проведенный 3 апреля. Напомню, съезд созвали члены политсовета 4 марта. Копия и протокол заседания у нас имеются», — сказал он.
Сагынбек Абдырахманов добавил, что если Алмазбек Атамбаев печать не отдаст, то альтернативная СДПК добьется ее возврата через суд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/114009/
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