Министр информации Казахстана объяснил почему в аэропорту Москвы президента Казахстана не встречал В.Путин

После широкой дискуссии на просторах интернета министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев объяснил что:
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале "Хабар" объяснил почему 3 апреля президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Москвы не встречал президент России Владимир Путин или премьер-министр Дмитрий Медведев.
Во время визита Токаева в Москву в социальных сетях начались дискуссии почему президента Казахстана в аэропорту встречал глава департамента госпротокола российского МИДа. Многим пользователем соцсетей такой уровень показался недостаточным и многие задавались вопросом почему Токаева не встречал лично Путин.
После широкой дискуссии на просторах интернета министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев объяснил что:
«В данном конкретном случае поводов для широких дискуссий нет. Весь шум начался после того, как в некоторых сообщениях СМИ журналисты забыли упомянуть, что среди встречающих был вице-министр иностранных дел России Александр Панкин. И здесь надо прояснить один важный нюанс. В дипломатии визиты по уровню делятся на государственный, официальный, рабочий и неофициальный. И у каждого свои протокольные особенности и правила, от которых не принято отступать.
Вчера состоялся официальный визит, в ходе которого принято встречать в аэропорту на уровне послов или глав протокольных служб. Точно так же делаем и мы, кстати. Но даже при этом российская сторона направила заместителя министра МИД, что свидетельствует о высоком почтении к гостю.
Главы государств и правительств встречают президентов других стран только во время государственных визитов, - прокомментировал Абаев.
АКИpress
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!