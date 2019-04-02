Турсунбек Акун: Акаев упорно не признает свою вину

Экс-омбудсмен Кыргызстана, участник Мартовской революции, правозащитник Турсунбек Акун прокомментировал слова первого президента Аскара Акаева.

Правозащитник сказал, что 24 марта 2005 года на площади собрались люди, выступившие против семейного правления.

– Этот человек на протяжении жизни не признаёт свою вину. Я не видел тогда ни одного криминала. Выступившие тогда 15 тысяч человек – простые люди, вышедшие против семейного режима Акаева, который не считаясь с народом, вмешал в политику жену, сына, дочь, допустил коррупцию. Поэтому сбежал от народа и не возвращается в страну.

Турсунбек Акун отметил, что 24 марта является знаменательным днём для народа Кыргызстана, добавив, что действующая власть должна извлечь большой урок от того исторического события.

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев в интервью радио ВВС высказал мнение, что 24 марта 2005 года на площади Ала-Тоо собрались в большинстве преступники. По словам Акаева, тогдашняя оппозиция свергла власть с помощью криминала.

В этом году исполнилось 14 лет Мартовским событиям, известным в политической истории Кыргызстана как "тюльпановая революция". 24 марта 2005 года силой вышедших выразить протест тысяч людей произошла смена власти, был свержен режим Аскара Акаева, который правил страной на протяжении 15 лет. Волнения начались в начале марта в Джалал-Абаде затем дошли до разных уголков страны.

Акаев сбежал из Кыргызстана и нашёл убежище в России. К власти пришёл руководитель оппозиционного движения Курманбек Бакиев, который покинул страну после революции 7 апреля 2010 года.

Источник: "Азаттык", gezitter. org