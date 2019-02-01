Н.Назарбаев, К.Бакиев, В.Жириновский и В.Кличко вошли в список самых известных выходцев из Кыргызстана и Казахстана по версии MIT

Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) в рамках исследовательского проекта Pantheon составили рейтинг самых известных людей мировой культуры с 4000 года до н.э. и до 2010 года.
Список из 11 тыс. наиболее знаменитых людей был составлен исходя из индекса исторической известности (HPI — Human Popularity Index). Одним из критериев попадания в список было наличие полноценных и активно посещаемых статей о личности минимум на 25 языках мира. Количество статей на разных языках — также один из параметров при расчете HPI.
Перечень самых известных выходцев из Кыргызстана возглавил писатель Чынгыз Айтматов с индексом исторической популярности 23, 782. Всего в рейтинг по Кыргызстану вошло 7 человек.
CA-NEWS (KG)
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!