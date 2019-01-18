Антикитайские митинги в Бишкеке – «разогрев» населения к весне?

Информационная подготовка началась несколько месяцев назад, указал бывший чекист

Организатор антикитайского митинга – не СДПК и не действующая власть, а высокопатриотическая молодежь страны. Так сказал вчера лидер участников акции протеста Аманбек Бабакулов.

Звучит громко, но достаточно ли убедительно? Отечественные политологи в этом сомневаются. Своими сомнениями они поделились с Vesti.kg.

Политолог Чинара Эсенгул в разговоре с Vesti.kg отмечает, что заявления о том, что народ требует защиты от китайской экспансии и отставки коррупционеров, звучат крайне наивно. По ее мнению, за организацией последних двух митингов и прочих подобных выступлений стоят политические силы.

- Это может быть оппозиция к нынешней власти, может быть бывший президент Алмазбек Атамбаев, а может быть и провокация со стороны власти, чтобы его подставить, - рассуждает эксперт. – Это может быть игра внешних сил. Например, Запад может раскачивать антикитайскую истерию, пользуясь ухудшением положения уйгуров в Синьцзяне с приходом туда нового губернатора. Это может быть нежелание России, чтобы Китай укреплял позиции в Центральной Азии. В 2020 году парламентские выборы, так что, скорее всего, весь 2019 год пройдет в провокациях.

Она посетовала на то, что от последствий подобной борьбы политических сил всегда страдает народ и бизнес, поскольку она обычно сопровождается разгулом криминала и террора.

Бывший начальник управления экономической безопасности ГКНБ Максат Мамытканов напомнил Vesti.kg, что митинги последних дней – не первый звонок. Уже давно стоило обратить внимание на активно рассылаемые в соцсетях и WhatsApp антикитайские видео и публикации о трагической судьбе синьцзянских кыргызов, считает он.

- Представители ГКНБ сказали в парламенте, что у них нет информации о том, кто организатор митингов, - говорит политолог. - Вот уже два месяца кто-то поднимает эту тему, рассылает по WhatsApp ролики, этих людей находят, допрашивают, но не видят связи между происходящим. И теперь говорят, что у них нет никакой информации об этом. Но раз говорят, что нет, значит, нет.

Мамытканов указывает, что митинги последних недель – не последние происшествия в этой цепи. Однако с уверенностью предположить, кто может за ней стоять, он не решается – слишком много противоречий.

Независимый эксперт Марс Сариев полагает, что происходящее на площади можно считать апробацией инструментов воздействия на население через электронные носители. Ведь сами участники митингов признавались, что пришли, получив приглашение по WhatsApp.

- Подняли больную тему – китайскую экспансию, - пояснил он Vesti.kg. – Точно так же «качали» отношения с Казахстаном, границу с Узбекистаном и «портящий экологию Кумтор». Проверяют, сколько людей можно мобилизовать таким образом.

Политолог указал, что внутриэлитное противостояние в преддверии парламентских выборов 2020 года подхватывают и внешнеполитические игроки. Западные неправительственные организации и СМИ активно содействуют разжиганию антикитайских настроений с целью срыва реализации проекта «Один пояс – один путь», отмечает он.

- О разжигании межнациональной розни стоит сказать отдельно, - говорит Сариев. – Антикитайские настроения, попытка сократить ареал использования русского языка, нарочитый патриотизм помогают «разогреть» аудиторию к весне. Вот уже 500 человек вышли на площадь. Такими темпами к апрелю-маю уже 5 тыс. можно будет собрать для более серьезных политических шагов.

Но кому же может быть нужна дестабилизация настроений в Кыргызстане? Марс Сариев не исключает, что передел сфер влияния может быть инициативой бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

- «Пирог» не бесконечный, а сторонников экс-главы государства сейчас держат под арестом, - рассуждает политолог.

Результат возможного взрыва, по мнению эксперта, в немалой степени зависит от внешних игроков. И, по мнению Сариева, работа с ними также видна вполне отчетливо:

- Кыргызстан воздержался от голосования по проблеме Крыма в ООН, - объясняет он. – Сам по себе этот голос ничего не значит, но речь о стратегическом партнерстве. Тут еще высказывания о лишении русского языка официального статуса. Все это должно вызвать противодействие со стороны РФ. Сооронбай Жээнбеков расширяет роль ислама в стране, поэтому отход от «русского мира» будут связывать с ним. Дальше в дело вступят такие как Жириновский и Багдасаров: «кого мы кормим, гнать мигрантов, ужесточить санитарный контроль».

Как считает Сариев, силы, которые организуют беспорядки, надеются, что российские власти примут в них участие не на стороне действующего президента.

- В революции 2005 года активно участвовали Соединенные Штаты Америки, - пояснил он. - В 2010 году не последнюю роль сыграла Россия – Курманбек Бакиев обещал убрать американскую базу, а не убрал. Так что, возможно, мы видим часть нового системного процесса.

Напомним, вчера на площади Ала-Тоо около 500 человек собрались, чтобы требовать изгнания нелегальных китайских мигрантов из Кыргызстана. Когда они попытались пройти к Белому дому, милиция разогнала собрание, арестовав около 20 человек.

vesti.kg