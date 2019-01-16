Организаторы состоявшегося в ноябре прошлого года курултая политических сил проводят сегодня в Бишкеке пресс-конференцию.
Организаторы состоявшегося в ноябре прошлого года курултая политических сил проводят сегодня в Бишкеке пресс-конференцию. Как отметил в ходе пресс-конференции бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров, Конституция Кыргызстана изменялась 11 раз и действующий Основной закон является самой слабой Конституцией.
Общественный деятель Ишенбай Кадырбеков сказал по данному поводу следующее. "Я имею определенное отношение к действующей Конституции, не могу сказать, что она не нравится.
Что конкретно не нравится, какое место неправильно? Нельзя мучить народ, спрашивая, какая власть предпочтительнее: парламентская и президентская. Надо проявить сдержанность и хорошо поразмыслить", - сказал Кадырбеков.
Источник: super.kg, gezitter. org
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