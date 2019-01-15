Адахан Мадумаров: «Пришедший во власть с нарушением закона человек никогда не установит справедливость»

Помилование президент должен был осуществить по своей воле, придя во власть.





– Адахан Кимсанбаевич, лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев был переведен из больницы в тюрьму. Перед Новым годом лидеры 6 фракций Жогорку Кенеша, председатель Временного правительства обратились к президенту, попросили дать ему помилование. Это признак того, что президент не считается с мнением Жогорку Кенеша?

– Этот вопрос можно рассматривать с разных углов. Во-первых, Отунбаева и лидеры шести фракций продемонстрировали крайнюю степень безграмотности. Амнистия, помилование не принимается по просьбе одного человека. Если они знали и пошли на такой шаг намеренно, то это спектакль для народа. Тогда это нужно воспринимать как популизм. Хотели показать себя народу поборниками справедливости и честными людьми. Общественность подумает – оказывается они требовали справедливости. Если они так ищут правды, справедливости, почему не попросят помилования для других политиков, находящихся в тюрьме? Нельзя отделять одного человека, ко всем нужно относиться одинаково. Например, группа во главе с Бекболотом Талгарбековым, Дуйшен Чотонов и Садыр Жапаров сидят за решеткой по политическим причинам. Это я говорю для объективности, а не для того, чтобы кому-то понравиться или кого-то очернить.

Помилование президент должен был осуществить по своей воле, придя во власть. Я об этом говорю на протяжении двух лет. Он должен был понимать, что является президентом всего народа, а не одной партии. К сожалению, нынешний президент не смог пойти на это, да и невозможно это. Потому что он пришел во власть путем нарушения закона. Пришедший во власть с нарушением закона человек никогда не установит справедливость.

– Как вы восприняли слова президента о том, что он даст помилование, если его попросят?

– Это желание продемонстрировать свою важность. Все сидящие в тюрьмах джигиты образованы. Они говорят, что не собираются просить помилования у президента. Это вопрос принципиальности. Если попросят помилования, то признают вину, словно предстанут перед президентом с опущенной головой. Помилование должно осуществляться не для того, чтобы выполнить чью-то просьбу, а основываться на принципах справедливости, объективности, гуманности.

– Чем больше выборов – тем больше растет политическое сознание народа, создаются условия для прихода во власть достойных людей. Так говорят. А на деле все иначе?

– Да, наш народ лишился нравственности. Мы начинаем забывать, кем мы являемся. Все золото забрали китайские компании. Инвестиции вкладывают только в горнорудную отрасль. А ведь инвестиции можно привлекать и на строительство заводов-фабрик, дорог. Нынешний президент обещал, что пенсии поднимет до 11 тысяч сомов, а зарплаты – до 26 тысяч сомов. Где все это? Напротив, наложил штраф за плевание на сумму в 5,5 тысяч сомов. Если говорить о купюрах в 1000 сомов, которые раздавали на выборах, то настали времена, когда даже 5 голосов на выборах не хватит, чтобы оплатить штраф за один плевок. Сегодня каждый гражданин Кыргызстана должен признать свою вину. Только тогда мы стряхнемся, скажем: «Так больше нельзя», – и пойдем навстречу переменам.

Источник: газета «Супер-Инфо» №845 от 11.01.2019, gezitter. org