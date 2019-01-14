Высказывания по митингу…

«Мы должны поблагодарить Китай»



Сооронбай Жээнбеков, президент КР: «Мы должны поблагодарить Китай»

- Мы должны благодарить Китай за сотрудничество, оказываемую помощь. Знаем, кто хочет политизировать вопрос, испортить международные отношения, подорвать стабильность. Их действия находятся под контролем. В рамках закона будут привлечены к ответственности. Власть, закон работают. Если мы не воруем, если не действуем против народа, то бояться нам нечего. В отношении всех примем меры, не волнуйтесь. Вопрос под контролем. Органы работают, ответят те, кто не работает, допускает правонарушения.

(Из выступления президента КР С. Жээнбекова на встрече с жителями Сокулукского района – 9 января)

Кубатбек Боронов, первый вице-премьер-министр КР: «Китай помогает Кыргызстану»

- В некоторых заявлениях говорится о том, что если Кыргызская Республика не рассчитается с долгами перед Китаем, то будет вынуждена отдать часть территории страны. Это не правда, нет такого соглашения и быть не может. Эту тему муссируют люди, пытающиеся навредить нашим двусторонним отношениям. Однако хотел бы отметить, что в этом году мы отмечаем 27-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период времени Китай стал для нашей республики надежным партнером и добрым соседом. Между высшим руководством двух государств поддерживаются тесные и дружественные отношения. За короткий период времени мы смогли вывести наши отношения до уровня стратегического партнерства. За годы независимости Китай оказал и продолжает оказывать нам постоянную поддержку, в том числе и безвозмездную помощь.

(Из выступления первого вице-премьер-министра КР К. Боронова на пресс-конференции – 9 января)

Источник: газета «Айгай пресс» №1 от 11.01.2019 / стр. 6, gezitter. org