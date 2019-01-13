Исхак Масалиев: Такое ощущение, что президента хотят во что-то втянуть

Депутат отмечает, что бороться за освобождение Текебаева стало модным, поэтому многие политики спекулируют на этом

Бороться за освобождение Омурбека Текебаева стало модным, и многие политики спекулируют на этом. Таким мнением с Vesti.kg поделился депутат ЖК Исхак Масалиев.

- Если посмотреть, кто пришел на празднование его юбилея, то видно, что было много политиков, которые раньше на одном поле с ним бы не сели, - отметил парламентарий. - Конечно, когда человек в тюрьме, его нужно поддерживать. Но для политика это не совсем так. Я с ним разговаривал.

Текебаев категорически отказывается от помилования, потому что не признает своей вины. Раньше была норма, что амнистируемый должен сам обратиться с прошением о помиловании, раскаяться и просить, чтобы его простили. Позднее эта норма стала расплывчатой. В ней указано, что с прошением обращается, как правило, осужденный.

Исхак Абсаматович добавил, что комиссия при президенте не должна была трактовать закон произвольно.

- Но дело в том, что в законе четко не прописано, кто еще кроме осужденного может просить помилования, - пояснил он. - Я разработал новый закон об амнистии, в котором указано, что просить о помиловании может и омбудсмен. Но документ еще не приняли. Полагаю, что формулировка в прошении Розы Отунбаевой изначальна была неудачной и политизированной. Президенту предлагали признать, что суды были неправы, а Текебаев все-таки невиновен. Такое ощущение, что президента хотят втянуть во что-то.

Отметим, экс-президент переходного периода Роза Отунбаева полагает, что отказ аппарата президента рассматривать прошение о помиловании Омурбека Текебаева - обычная отписка. Об этом она сообщила «Азаттыку».

«Это называется бюрократической отпиской. Я, как экс-президент, весь парламент, руководители шести фракций, главы политических институтов подписались. Они поддержали мое ходатайство, но один бюрократ отвечает, что не хватает одной бумаги, и он так видит закон. Наш вопрос надо рассматривать в политическом контексте». - пояснила она.

Отунбаева настаивает на том, что парламент все-таки обязан рассмотреть данный вопрос.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Роза Отунбаева обратилась с прошением о помиловании Текебаева к президенту. Ее инициативу поддержали лидеры всех фракций Жогорку Кенеша.

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