Президент Кыргызстана посетит Францию по приглашению Эммануэля Макрона

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Францию.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Францию. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Отмечается, что спикер парламента Дастанбек Джумабеков во главе делегации Жогорку Кенеша участвовал в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже (Франция). У торага состоялась кратковременная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Торага передал приветствие Сооронбая Жээнбекова главе французского государства и сообщил, что президент Кыргызстана принял приглашение Эммануэля Макрона посетить Францию, визит запланирован на 2019 год», — говорится в сообщении.

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