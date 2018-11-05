В чем цель «СДПК без Атамбаева»?

Люди, участвовавшие в парламентских выборах с партией СДПК, имеющей 25-летнюю историю, получали мандаты, входили в кухню Белого, Синего дома, устраивали игры в политике, а сегодня обходят страну на местах (северные регионы), проводят собрания «СДПК без Атамбаева».





Люди, участвовавшие в парламентских выборах с партией СДПК, имеющей 25-летнюю историю, получали мандаты, входили в кухню Белого, Синего дома, устраивали игры в политике, а сегодня обходят страну на местах (северные регионы), проводят собрания «СДПК без Атамбаева». Пока Атамбаев находился на троне, политики ходили с ним сотрапезниками, сторонниками. Сегодня мы видим, как они отворачиваются, переходят во власть Жээнбекова. В чем цель «СДПК без Атамбаева»?

Болотбек Шарапатов: «Не джигитство захватывать силой власти уже сложившуюся партию»

- В чем цель молодцев, объединивших меньше 20 человек и проводящих собрания «СДПК без Атамбаева»?! Еще не зажила рана народа, пережившего две революции. Думаю, Сооронбай Жээнбеков хорошо знает, каким бывает будущее власти с клановым правлением. Я к тому, что за спиной «СДПК без Атамбаева» стоит не Иса Омуркулов, а Асылбек Жээнбеков, на что намекнул Сагынбек Абдрахманов. Сделанное Асылбеком Шариповичем неправильно. Как говорится, человек предполагает, а бог располагает, кто усадил его старшего брата на трон? Он смог стать главой страны при поддержке партии СДПК, экс-президента Алмазбека Атамбаева. 90 процентов таласского народа, половина Кыргызстана оказала доверие Омурбеку Бабанову. Но общеизвестно, административные ресурсы не отвергли предложение президента, оказали поддержку Сооронбаю Шариповичу.

Разве ложь, что на президентских выборах партия СДПК стойко постояла и работала на Сооронбая Жээнбекова? Точно так же его младший брат Асылбек Жээнбеков пришел в депутатство по списку именно этой партии. Оказывается, правда, сильный вор повалит иском хозяина. Это не приведет к хорошему. Вроде снова оживает клановое правление как во власти Акаева, Бакиева. Сам президент, младший брат депутат, перечислить пришедших на должности сватов у меня не хватит пальцев. Вкратце, я полностью против «СДПК без Атамбаева». Если Асылбек Жээнбеков уверен в себе, то на следующих партийных (так в источнике) выборах должен выйти соревноваться со своей командой, сделать выводы. Не джигитство захватывать силой власти уже сложившуюся партию.

Турат Акимов: «СДПК без Атамбаева – специально подготовленный властью политический проект»

- Основная цель собрания «СДПК без Атамбаева» - на следующих парламентских выборах совсем уничтожить возможности партии. Говоря точней, лишение мандатов членов партии, не сумевшей получить очки. «СДПК без Атамбаева – специально подготовленный властью политический проект». Дело в том, что Сооронбай Жээнбеков должен избавиться от неблаговидных выходок Алмазбека Атамбаева и обязательств. С роспуском парламента Сооронбай Шарипович не будет сидеть с повинной головой в смысле «на президентских выборах я выступал с вами», аннулирует обязательства перед сопартийцами. Партия СДПК с возможностью правления в парламенте будет давить на власть. Никто кроме Алмазбека Атамбаева не сможет финансировать партию. Между делом вручат кому-то полуживую СДПК, партия потеряет свою репутацию. Сооронбай Шарипович получит показания «против» от сил в окружении АША, тайно поставит требование: Или ты ходишь спокойно, или уйдешь за железную решетку. Выбор за Алмазбеком Шаршеновичем.

Турсунбай Умаров: «Со дня получения Алмазбеком Атамбаевым статуса «экс» однопартийцы открыто перешли на сторону власти, начали предавать его»

- Мы знаем лидера фракции Алмазбека Атамбаева как основателя партии СДПК. Сагынбек Абдрахманов не смог стать устойчивым политиком. Народ особо не реагирует на слова Сагынбека, чьи мысли меняются со сменой власти. Услышав о ходах, мнении экс-мэра Исы Омуркулова, хватаешься за воротник от удивления. Как говорится, джигит то гарцует на коне, то ходит пешком. Со дня получения Алмазбеком Атамбаевым статуса «экс» его однопартийцы открыто перешли на сторону власти, начали предавать его. У народа вызвала отвращение эта проделка Исы Омуркулова и Асылбека Жээнбекова. Эта очень постыдная проделка двух политиков! Народ сможет стать великим, только когда в этом мире у человека будет высокая совесть и честь. Человек никогда не сможет стать идеалом. Я дам хорошую оценку 5-летней деятельности экс-президента. С привлечением иностранных инвесторов закончил ремонт внутригородских дорог. В стране установилась стабильность, условия жизни народа гораздо больше улучшились, чем при бакиевской власти. Сложно доверять Сооронбаю Жээнбекову. За один год не привнес ни копейки.

Нарынбек Жапаров: «Это и есть партия, поставит на поддержку большинства, вынесет результат»

- В союзные времена я тоже работал в Коммунистической партии. Это и есть партия, ставит на поддержку большинства, вынесет результат. По моему личному мнению Алмазбек Шаршенович до сегодняшнего дня хорошо работал. Говоря точней, реализовал проект Датка-Кемин, привлек иностранные гранты, открыл дорогу север - юг. Народу надо быть честным, назвать хорошее хорошим, плохое плохим.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №40 от 02.11.2018/стр.5, gezitter. org