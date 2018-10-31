Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Пакистана Арифом Алви

Прибывший в город Стамбул для участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 октября, , встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.





Прибывший в город Стамбул для участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 октября, , встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

"Готов продолжить и поддержать конструктивный диалог в следующем году в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. Я буду рад еще одной возможности встретиться с вами", - подчеркнул президент, добавив, что кыргызская сторона ожидает визита Арифа Алви в рамках саммита глав государств ШОС в июне 2019 года.

Помимо этого, были затронуты вопросы защиты прав и интересов кыргызских граждан в Пакистане, включая обращение гражданки КР А. Айылчиевой по возвращению ее несовершеннолетнего сына.

В свою очередь, президент Пакистана Ариф Алви подчеркнул, что возьмет под личный контроль вопрос гражданки КР А. Айылчиевой и не допустит нарушения прав граждан иностранного государства на территории Пакистана. По возвращению, Ариф Алви пригласит главу МВД Пакистана и даст соответствующие поручения.

В целях увеличение товарооборота между странами, пакистанский лидер предложил открыть прямые авиарейсы Бишкек-Исламабад и организовать взаимные визиты бизнес-делегаций для поиска и обсуждения совместных проектов.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил наличие в Кыргызстане наиболее либеральной законодательной базы для иностранных инвесторов.

Ариф Алви пригласил президента Кыргызстана посетить Пакистан с визитом в любое удобное время.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org