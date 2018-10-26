Момбеков: Таласцы собираются выйти к Жогорку Кенешу

Крестьяне из Таласа хотят выйти к Жогорку Кенешу с акцией протеста в связи с крайне низкой ценой на фасоль. Об этом в ходе пленарного заседания парламента сегодня заявил депутат фракции СДПК Рыскелди Момбеков.
Крестьяне из Таласа хотят выйти к Жогорку Кенешу с акцией протеста в связи с крайне низкой ценой на фасоль. Об этом в ходе пленарного заседания парламента сегодня заявил депутат фракции СДПК Рыскелди Момбеков.
По словам депутата, став премьер-министром, глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев объездил все области, но в Таласе он ни разу не был. По его словам, крестьяне в Таласе недовольны ценами на фасоль. Момбеков отметил, что перерабатывающий завод в селе Ак-Добо, на открытии которого участвовал президент Сооронбай Жээнбеков, собирался закупать килограмм по 50-60 сомов, но на деле закупает по 25 сомов.
- Сегодня таласцы оказались в тяжелом положении. Стоимость фасоли снижалась с каждым днем и достигла 25 сомов. Такая цена была в 2011 году. Я часто беседую с акимами, цены падают, нигде фасоль не выкупают, народ мучается и собирается выйти на митинг к Белому дому, - сказал он.
На это заявление представитель правительства в парламенте никак не ответил.
Радио «Азаттык» попыталось самостоятельно связаться с фермерами из Таласа. По их словам, килограмм фасоли продается по 30-45 сомов.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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