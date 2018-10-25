Бакир уулу: Постараюсь участвовать и в следующих президентских выборах

Как сказал в интервью радио "Марал" бывший омбудсмен Турсунбай Бакир уулу, у него есть намерение участвовать и в следующей президентской гонке.





Как сказал в интервью радио "Марал" бывший омбудсмен Турсунбай Бакир уулу, у него есть намерение участвовать и в следующей президентской гонке.

"Если стану президентом, то у меня есть программа для реализации и избиратели, которые меня поддерживают. В 2005 году победа была на моей стороне, однако ЦИК отдал избирательные листы Курманбеку Бакиеву. Они и сами это признали", - сказал Бакир уулу.

В настоящее время как председатель своей партии "Эркин Кыргызстан" он готовится к предстоящим выборам, добавил политик.

"Есть надежда, что народ не даст обмануть себя за деньги. Если не будет требоваться денег, то мы пройдем в парламент", - заявил Бакир уулу.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org