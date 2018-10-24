Бекназаров: Пройдет курултай по оценке работы Атамбаева и Жээнбекова

В стране пройдет курултай на тему "Кыргызстан: Вчера. Сегодня. Завтра". Это будет курултай общественно-политических сил. На нём будет дана политическая и общественная оценка годовой деятельности главы государства Сооронбая Жээнбекова и шестилетней работе экс-президента Алмазбека Атамбаева.





В стране пройдет курултай на тему "Кыргызстан: Вчера. Сегодня. Завтра". Это будет курултай общественно-политических сил. На нём будет дана политическая и общественная оценка годовой деятельности главы государства Сооронбая Жээнбекова и шестилетней работе экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом в интервью радио "Марал" рассказал политик Азимбек Бекназаров.

Согласно информации, сегодня будет создана организационная комиссия по курултаю. В мероприятии примут участие лидеры ряда партии, депутаты, экс-спикеры, бывшие премьер-министры.

По словам Бекназарова, нынешняя ситуация привязана к конфронтации Жээнбекова и Атамбаева, больше ничего не видно. Если рассматривать со стороны, то нет инвестиций, экономического подъема. Политическими и правовыми реформами даже не пахнет.

"Народ называют хозяином суверенности. Поэтому мы заявим, что являемся народом, дадим оценку двум президентам, выскажем свои мысли относительно будущего, примем решения. Деятельности Атамбаева мы давали оценку, однако тогда была другая ситуация. Сегодня есть возможность говорить с двух берегов и подискутировать", - сказал Бекназаров.

Как отметил политик, была дана оценка деятельности бывших президентов А. Акаева и К. Бакиева, их неприкосновенность была снята.

"Никто не дал оценку Атамбаеву. Он никого не принимал во внимание, не делал обращения. Правовую оценку деятельности президента дают Генеральная прокуратура и правоохранительные органы", - отметил политик.

По мнению Бекназарова, кыргызы дважды показали, что являются народом. Чтобы не допустить третьей ситуации, на курултае будет жесткое и открытое слово.

"Если мы дадим оценку деятельности только Жээнбекова, то народ может подумать, что мы за Атамбаева. Мы не выйдем из конституционных рамок. "Эксы" не скажут действующему президенту слов, которые его вдохновят. Они могут сказать только, чтобы такому-то дали орден "Ак Шумкар" или чтобы вернул Бабанова. Но никогда они не скажут решительно, чтобы провел такую-то реформу", - заявил Бекназаров.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org