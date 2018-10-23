Визит Путина в Кыргызстан, о котором говорил глава МИД КР, в этом году не состоится

Графики президентов двух стран еще не согласовали

В этом году Владимир Путин в Кыргызстан не приедет. Об этом Vesti.kg сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

- Идет согласование графиков Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина на первое полугодие 2019 года, - пояснили во внешнеполитическом ведомстве. - Пока даты визита нет.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали заявление на тот момент действующего министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева о том, что глава России намерен посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Source: https://vesti.kg

