Депутат: Слышал, что кандидатов в ЖК с южного региона Атамбаеву предлагал Илмиянов

Равшан Жээнбеков заявил, что список нынешних парламентариев составлял бывший советник президента со своим шефом. Действующие нардепы это отрицают

Список депутатов Жогорку Кенеша VI созыва в 2015 году составляли экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и его советник Икрамжан Илмиянов. Об этом в интервью «Марал.FM» заявил бывший парламентарий Равшан Жээнбеков.

В этой связи Vesti.kg побеседовали с некоторыми народными избранниками.

Депутат от фракции «Ата Мекен» Бахадыр Сулейманов рассказал Vesti.kg, как, в частности, проходил процесс формирования списка «атамекеновцев».

- Скажу касаемо «Ата Мекена», - ответил он. - Такого, о чем сказал Равшан Жээнбеков, у нас не было. Я слышу подобное впервые. Наш список составлял лидер партии Омурбек Текебаев. Вопрос решался во время партийных съездов. Был тяжелый отбор, и каждая кандидатура тщательно рассматривалась. Я сам переживал, попаду ли в первую десятку или двадцатку. Жээнбеков, видимо, выдает желаемое за действительное.

В свою очередь лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов также заверил, что в формировании списка депутатов бывший глава государства и его советник не принимали участия.

- Такой информацией не владею - сказал нардеп. - Мы же в свою очередь не нуждались в их консультации и не прибегали к их помощи.

Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков тоже не слышал о таком порядке формирования списка парламентариев VI созыва.

- Я не знаю, откуда у Равшана Жээнбекова такая информация, - говорит Vesti.kg Момбеков. - Насколько мне известно, список фракции СДПК составлял лидер партии Алмазбек Атамбаев. Возможно, ему давали советы. Однако я слышал, что по южным регионам кандидатов предлагал Илмиянов.



Vesti. KG

