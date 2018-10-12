Алмазбек Атамбаев: Авария на ТЭЦ Бишкека, слухи и правда…

Наблюдая за исступленной кампанией лжи и клеветы вокруг всего хорошего, что было сделано в Кыргызстане за годы моего руководства страной, я вдруг вспомнил рассказ Расула Гамзатова о годах его учебы в Московском литературном институте.





Наблюдая за исступленной кампанией лжи и клеветы вокруг всего хорошего, что было сделано в Кыргызстане за годы моего руководства страной, я вдруг вспомнил рассказ Расула Гамзатова о годах его учебы в Московском литературном институте. Он вспоминал, что на первом курсе литинститута все студенты считали себя гениальными поэтами и прозаиками. Но в итоге, жизнь показала, что только несколько из них были настоящими писателями. Все остальные сменили профессию и стали литературными критиками. Критиковать легче, чем созидать…

Вступление

Но вернемся, к теме нашей статьи. Для начала еще раз хочу коротко напомнить, в каком состоянии была энергетика страны. Отрасль находилась в глубочайшем кризисе. Ежедневные веерные отключения были нормой. А зимой вообще от электроэнергии по графику отключались целые регионы и города страны. В столице Кыргызстана — городе Бишкеке ситуация была не лучше. Было заморожено новое строительство. Жилые дома отрезались от трехфазного электричества. Экономили даже на уличном освещении. Помню, как-то прилетел в Бишкек ночным рейсом из Москвы, и после ярко освещенных городов России и Казахстана вид угасающего, темного Бишкека словно резанул по сердцу. Именно коллапс в энергетике послужил катализатором апрельской революции 2010 года.

Энергетический кризис был из главных проблем страны в те годы. Нехватка электроэнергии делала нас очень зависимыми от соседних республик, и поставка электричества по примеру поставок газа могла превратиться в средство шантажа и выбивания очередных внешнеполитических уступок от нашей страны, в том числе и в территориальных вопросах.

У страны не было денег, чтобы закупить недостающую электроэнергию. И поэтому будет у кыргызстанцев свет или нет – это полностью зависело от погоды, в прямом смысле этого слова. Будет много воды в Токтогулке – будет свет, будет там мало воды – будут веерные отключения. Так было буквально несколько лет назад, и так было бы и сегодня, если бы не принятые тогда мной решения.

ТЭЦ: Переговоры

Решить эту задачу можно было, только построив новую ТЭЦ в Бишкеке или сделав ее масштабную реконструкцию. Чтобы полученные новые мощности могли гарантированно обеспечивать столицу и весь север страны электроэнергией, а столицу еще и теплом, независимо от уровня воды в Токтогульском водохранилище.

Реконструкция ТЭЦ планировалась с 1995 года — ее закладывали во все госпрограммы, но никак не могли найти источник финансирования. Говоря по-простому, не могли найти деньги на реконструкцию. Поэтому нашей первой задачей было найти источники финансирования для реконструкции ТЭЦ.

Первым делом мы, конечно, провели переговоры с международными финансовыми институтами, у которых была наименьшая процентная ставка. Но у них главным предварительным требованием было резкое повышение тарифа на электроэнергию. После апрельской революции, одним из главных катализаторов которой было именно повышение тарифов на электроэнергию, не могло быть и речи о резком повышении тарифов в ближайшие годы. Поэтому от варианта с международными кредитными организациями пришлось отказаться.

Оставались две возможности получения кредита: либо у России, либо у Китая. При этом в рамках киргизско-российской межправкомиссии россияне дали свои предложения по реконструкции ТЭЦ. Это был проект Новосибирского проектного института, в котором предлагалось построить два блока по 130 мегаватт (в сумме 260 мВТ) на новом месте на территории ТЭЦ.

По их расчетам это обошлось бы нам в $518 млн. Причем первоначально «Интер РАО ЕЭС» настаивали на том, чтобы ТЭЦ строилась полностью отдельно на соседней территории, ведь реконструкция ТЭЦ, как предлагали TBEA и CMEC, была сложным проектом в силу демонтажа cтарого оборудования. То есть, это далеко не рядовая реконструкция или модернизация, а по факту строительство новой ТЭЦ на территории старой.

Поступили также два предложения от китайских компаний TBEA и CMEC. TBEA предлагала построить два блока по 150 мегаватт (в сумме 300 мВТ), а CMEC – два блока по 135 мегаватт (в сумме 270 мВТ). При этом TBEA сразу заявила о том, что финансирование реконструкции будет через ЭКСИМбанк Китая, которому будут предоставлены гарантии китайского правительства. То есть это было предложение, в котором был уже и источник финансирования.

В итоге 28 мая 2013 года в Министерстве Энергетики и промышленности КР, на совещании с участием ОАО «Электрические станции» и специалистов ТЭЦ г. Бишкек, экспертам предстоял следующий выбор из трех вариантов.

Почему TBEA?

Ясно, что цена Интер РАО ЕЭС была значительно выше, но многие могут здесь задать вопрос: почему из двух китайских компаний TBEA и CMEC была выбрана именно TBEA?

Во-первых, TBEA предлагала построить два блока общей мощностью 300 мВТ, а CMEC – два блока общей мощностью 270 мВТ. Энергетики сразу поймут, что такое разница в 30 мегаватт.

Причины аварии

Авария на ТЭЦ 26 января 2018 года началась с промерзшего манометра, который должен показывать уровень подпиточной воды в котлах, но не показывал его. То есть включить оборудование и подпитку водой специалисты ТЭЦ могли заранее, но их подвели датчики, у которых просто замерзла проводка. Директор ТЭЦ – Андрей Воропаев — открыто заявил, что проблема была в нехватке подпиточной воды для работы котлов и именно в «человеческом факторе» в виде «несвоевременного включения оборудования» для подачи воды. Аварийная ситуация не переросла в катастрофу только благодаря тому, что новые котлоагрегаты обновленной ТЭЦ удержали параметры на предельном уровне. Но даже эти котлоагрегаты включили только 30 января, вместо того чтобы включить сразу после аварии! Именно работа новых котлоагрегатов предотвратила также и отключение света во всем городе, ведь ТЭЦ вырабатывает помимо тепла и электричество. Бишкекские подстанции «Главная» и «Ала-Арча» не справились бы с нагрузкой без мощностей новой ТЭЦ.

Общественность убедили, что авария произошла на реконструированной части ТЭЦ, а не на старой. А ведь из строя вышло старое оборудование, установленное еще в 60-х годах.

История с враньем об «украденном» химцехе в соглашении о реконструкции ТЭЦ тоже требует особого внимания. В проекте реконструкции ТЭЦ г. Бишкек компанией TBEA стоял пункт 2.7 об «экспертном определении возможностей использования существующей ХВО», предусматривающий «строительство новой химподготовки для подпитки основного цикла». Но в 2014 году предыдущее руководство ТЭЦ само утверждало, что нет необходимости в строительстве нового химцеха. Только в июле 17-ого года, за полгода до аварии представители ОАО «Электрические станции», совместно с представителями TBEA приняли решение о необходимости строительства цеха химической водоочистки. То есть налицо элементарная халатность и некомпетентность, из-за чегоTBEA начал планировать строительство химцеха лишь летом 2017 года, а достраивает его только теперь.

Причина аварии на ТЭЦ – халатность и некомпетентность. Мы все видели фотографии обмороженных участков старой ТЭЦ, которые должны были ремонтироваться во время подготовки к осенне-зимнему периоду. Но следствие не интересуют те, кто готовил ТЭЦ к зиме, и кто несмотря на деньги, выделенные на ремонт, оставил старую часть ТЭЦ с выбитыми окнами и дырявой крышей, из-за чего замерзли манометры и импульсные линии оборудования. А ведь на ремонт старой ТЭЦ в 2016 и в 2017 году выделялись громадные суммы – 472 млн сомов и 408 млн сомов соответственно!

Заключение

Сроки реконструкции ТЭЦ были чрезвычайно важны для нас. Бишкекская ТЭЦ была запущена в эксплуатацию в 1961 году, более полувека назад. Только затраты на ремонтные работы ТЭЦ с 2008 по 2012 год составили около 100 млн долларов США. Пять из восьми уже снятых котлоагрегатов, смонтированных в 60-е, уже были в неработоспособном состоянии. Напомню, что и изношенность оборудования на ТЭЦ уже составляла 70-75 % к 10-му году. Фактически все важные узлы и агрегаты ТЭЦ отработали свой срок, и в любое время могла случиться авария. А большая авария могла привести к катастрофе. Поэтому я, как президент, требовал не затягивать с реконструкцией ТЭЦ.

И если бы тогда, в 2013 году, Аппарат Президента, Правительство страны и депутаты ЖК не сработали оперативно, то начало реконструкции ТЭЦ было бы отложено, в лучшем случае как предупреждали чиновники Китая, на целый год, до 2015 года. А значит, и основная ее часть была бы завершена не осенью 2017 года, а только осенью текущего, 2018 года.

А ведь печально известная авария на ТЭЦ случилась в январе этого года! И если бы реконструкцию мы не успели завершить в основном до осени прошлого года, то произошла бы катастрофа! Настоящая техногенная катастрофа!

После январской аварии старая ТЭЦ, построенная в 60-х годах, не выдержала бы нагрузки без дополнительных энергомощностей от новой ТЭЦ. На деле это означало бы заледеневшие лопнувшие трубы и полную катастрофу для отопительной системы всего города. Сотни километров магистральных теплопроводов Бишкека, все отопительные батареи в домах наших сограждан, все трубы горячей и холодной воды в Бишкеке – практически в каждом доме города – заледенели бы и треснули. Пришлось бы буквально «вскрывать» все дороги Бишкек и заново прокладывать магистральные трубопроводы, и для этого потребовались бы миллиарды долларов. Мы были бы вынуждены заново проводить воду и тепло в каждый дом Бишкека, заново проводить десятки километров тепломагистралей, заново прокладывать асфальт на улицах, устанавливать отопительные батареи в каждый дом.

Реконструкция ТЭЦ спасла город от катастрофы, ведь без неё Бишкек бы остался на годы городом без отопления, городом без воды, городом без дорог. А те, кто предотвратил катастрофу, сегодня сидят в тюрьме.

Такова горькая правда.

Источник: газета «Айгай пресс» №15 от 12.10.2018 / стр. 5, gezitter. org