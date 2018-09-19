Пирматов и Жапаров не по зубам президенту?

Хотя власть утверждает, что усилилась борьба с коррупцией, стало очевидно, что она громыхает пустым ведром.



Хотя власть утверждает, что усилилась борьба с коррупцией, стало очевидно, что она громыхает пустым ведром. Перед выборами президент Сооронбай Жээнбеков говорил, что у него есть список 35 коррупционеров. Но от них нет вестей. Затем говорил: «Открыто называйте имена коррупционеров, примем меры». Общественность, средства массовой информации открыто называют коррупционеров, но меры не принимаются. В народе говорят, что борьба с коррупцией ведется избирательно. Вот, в Сокулукском районе осужден на три года человек за кражу 2 бутылок водки. Что касается Исхака Пирматова, Акылбека Жапарова, Музаффара Исакова, Нурлана Сулайманова, в отношении которых Генпрокуратура возбудила уголовное дело за нанесение ущерба государству на миллионы сомов, то они ходят свободно, как ни в чем не бывало. Доверие народа угасает из-за того, что президент не интересуется или делает вид, что не знает о том, что не принимаются меры в отношении людей, в отношении которых были возбуждены дела главным надзорным органом. Так кто поверит липовому лозунгу о том, что все равны перед законом…

Источник: газета «Фабула пресс» №59 от 18.09.2018 / стр. 3, gezitter.org