Пирматов и Жапаров не по зубам президенту?

Хотя власть утверждает, что усилилась борьба с коррупцией, стало очевидно, что она громыхает пустым ведром.
Хотя власть утверждает, что усилилась борьба с коррупцией, стало очевидно, что она громыхает пустым ведром. Перед выборами президент Сооронбай Жээнбеков говорил, что у него есть список 35 коррупционеров. Но от них нет вестей. Затем говорил: «Открыто называйте имена коррупционеров, примем меры». Общественность, средства массовой информации открыто называют коррупционеров, но меры не принимаются. В народе говорят, что борьба с коррупцией ведется избирательно. Вот, в Сокулукском районе осужден на три года человек за кражу 2 бутылок водки. Что касается Исхака Пирматова, Акылбека Жапарова, Музаффара Исакова, Нурлана Сулайманова, в отношении которых Генпрокуратура возбудила уголовное дело за нанесение ущерба государству на миллионы сомов, то они ходят свободно, как ни в чем не бывало. Доверие народа угасает из-за того, что президент не интересуется или делает вид, что не знает о том, что не принимаются меры в отношении людей, в отношении которых были возбуждены дела главным надзорным органом. Так кто поверит липовому лозунгу о том, что все равны перед законом…
Источник: газета «Фабула пресс» №59 от 18.09.2018 / стр. 3, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!