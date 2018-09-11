Карасартова: В парламент надо идти с партией, обладающей идеей

В парламент надо идти с партией, обладающей идеей.





В парламент надо идти с партией, обладающей идеей. Такое мнение выразила в интервью радио "Марал" правозащитница Рита Карасартова.

По ее словам, в настоящее время парламентаризм только встает на ноги, в этих условиях в партиях отсутствует следование единой идее.

"В парламент можно идти, когда, услышав название партии, вспоминаешь ее курс. У меня есть внутреннее желание прийти в парламент с обладающей идеей партией. Честно признаюсь, до этого времени мне не поступало предложения от какой-либо партии. Если это произойдёт, то я бы подумала", - сказала Карасартова.

Были случаи, когда правозащитники занимались защитой прав граждан, а потом вливались в политику, добавила Карасартова.

"Сегодня я стараюсь поддержать тех, кто выступает с хорошими инициативами. Раньше я делила на партии. Но с кем работать сейчас, если будем делить? Кыргызстан – маленькая страна. Правозащитники живут как обычные люди. Настоящий правозащитник не должен оставаться безучастным, должен помогать народу", - сказала Карасартова.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org