Карасартова: В парламент надо идти с партией, обладающей идеей

В парламент надо идти с партией, обладающей идеей.
В парламент надо идти с партией, обладающей идеей. Такое мнение выразила в интервью радио "Марал" правозащитница Рита Карасартова.
По ее словам, в настоящее время парламентаризм только встает на ноги, в этих условиях в партиях отсутствует следование единой идее.
"В парламент можно идти, когда, услышав название партии, вспоминаешь ее курс. У меня есть внутреннее желание прийти в парламент с обладающей идеей партией. Честно признаюсь, до этого времени мне не поступало предложения от какой-либо партии. Если это произойдёт, то я бы подумала", - сказала Карасартова.
Были случаи, когда правозащитники занимались защитой прав граждан, а потом вливались в политику, добавила Карасартова.
"Сегодня я стараюсь поддержать тех, кто выступает с хорошими инициативами. Раньше я делила на партии. Но с кем работать сейчас, если будем делить? Кыргызстан – маленькая страна. Правозащитники живут как обычные люди. Настоящий правозащитник не должен оставаться безучастным, должен помогать народу", - сказала Карасартова.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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