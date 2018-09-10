Депутат ЖК: В правительстве творится бардак и хаос

На заседании парламентского комитета не смогли понять, кто решал, сколько грантовых денег взять у Саудовской Аравии

В правительстве творится бардак и хаос. Так депутат Руслан Казакбаев прокомментировал Vesti.kg подписание грантового соглашения между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.

- Сегодня на заседании парламентского комитета мы рассматривали законопроект о получении гранта от Саудовской Аравии на приобретение медицинского оборудования в несколько медицинских центров, - пояснил он. - Меня волновало, по каким критериям были выбраны медицинские центры, которые получат этот грант. Министр здравоохранения ответил, что соглашение было подписано до него, и никакого анализа не проводилось. В свою очередь замминистра финансов рассказал, что вообще не в курсе, кто был инициатором этого грантового соглашения. Но как можно брать грант, если не определили приоритетные направления, куда следует направить эти средства.

Руслан Айтбаевич добавил, что также неизвестно, кто определил сумму данного гранта.

- Я поинтересовался, почему хотят взять именно 3,7 миллиона долларов, а не 30,- отметил нардеп. - У нас есть много проблем, на которые можно было бы потратить грантовые средства. Вопросов по данному соглашению много, но ответов на них я пока не получил. Думаю, что в двух последующих чтениях к нам поступит необходимая информация. Надо наконец-то переходить к более системной работе.

Поясним, в апреле текущего года между Кыргызстаном и Королевством Саудовская Аравия в Тунисе было подписано грантовое соглашение по проекту «Предоставление оборудования для медицинских центров и строительства и оснащения карантинной зоны».



Vesti. KG

