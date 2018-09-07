Есть ли объективность в словах Курманова?

Есть у нас так называемый ученый, зовут Зайнидин Курманов, тяжело дыша произносит слова. Неважно, с какого ресурса он вещает, постоянно пытается побольнее нас ударить, а не возвысить.
Есть у нас так называемый ученый, зовут Зайнидин Курманов, тяжело дыша произносит слова. Неважно, с какого ресурса он вещает, постоянно пытается побольнее нас ударить, а не возвысить. Недавно важничал одному русскоязычному изданию. От его «пения» шел синий дым. Выразил недовольство политикой, которую ведет действующая власть, взятым курсом.
Мы не можем отрицать, что есть недостатки в вопросах выдвижения кадров. Не секрет, что общественность неоднозначно реагирует на то, как высокие должности занимают сырые кадры. Речь идет о государстве, а в нем всегда будут недостатки. Сам он какие инициативы поднимал, когда раньше управлял ЖК? Разве он забыл, как бегал как верблюд, выполняя задания сверху? Разве может похвастаться какой-то решенной им проблемой? Народ запомнил то, как он подхалимствовал, не более. Видели, как он выгораживал Бакиевых. А после революции робко вернулся из России в Кыргызстан. Если бы он был им нужен, то находился бы с ними в Минске. По всей видимости, уже освоился здесь, раз начал повышать голос.
Затем высказал мнение по играм кочевников, словно горы свернул. По его мнению, игры кочевников не стоят того, чтобы о них говорили. Он считает, что наши спортсмены способны побеждать только в таких дисциплинах, как альчики. Посмеивается, утверждая, что если бы состязания по другим дисциплинам проходили бы в других странах, то наши заняли бы последние места! Наверное его не впечатлили спортсмены, которые ездили за границу и высоко поднимали флаг Кыргызстана.
Возникает вопрос – есть ли ученики у этого профессора, как он воспитывает в них патриотизм? Будет не лишним знать, что у таких критиков один сапог кособокий. Нельзя ждать чего-то хорошего от людей, которые не переживают за свой народ, свою страну. Есть ощущение, что этот человек для нас чужой, не так ли?
Источник: газета «Ачык соз» №26 от 06.09.2018 / стр. 3, gezitter. org
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