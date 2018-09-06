Мадылбеков: Кыргызстан только один год был парламентской республикой

Кыргызстан был парламентской республикой только в 2011 году. Такое мнение выразил в интервью радио "Марал" депутат V созыва Жогорку Кенеша Туратбек Мадылбеков.





Кыргызстан был парламентской республикой только в 2011 году. Такое мнение выразил в интервью радио "Марал" депутат V созыва Жогорку Кенеша Туратбек Мадылбеков.

По словам депутата, тогдашний президент Роза Отунбаева поступала правильно, не вмешиваясь в деятельность Жогорку Кенеша. Если бы в ЖК V созыва был Текебаев [так в источнике], то и Атамбаев не мог бы доминировать над парламентом.

Как добавил Мадылбеков, на сегодняшний день организованные преступные группировки, сравнительно с прошлым, не столь активны.

"В 1992 году таких группировок было много. На сегодняшний день лидеры этих группировок перешли в бизнес-сферу, потому что они придумали, как использовать в бизнесе накопленные средства и получать прибыль", - сказал Мадылбеков.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org