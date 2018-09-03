﻿Ильхам Алиев: Действия армянской армии – геноцид

Президент Азербайджана призвал членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств обсудить вопрос региональной безопасности в рамках Тюркского совета

Около 20 процентов территории Азербайджана остается «под оккупацией» Армении. Об этом на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств сообщил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе своего выступления он призвал обсудить вопрос региональной безопасности в рамках организации.

- Нагорный Карабах на территории Азербайджана многие годы остается «под оккупацией» Армении, - сказал президент. - Около 1 млн человек вынуждены покинуть родные края. Более 10 тысяч пропали без вести. Армения разрушила наши религиозные и исторические памятники. Она должна ответить за подобные преступления.

Действия армянской армии – геноцид.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь призвал страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств поддержать территориальную целостность Азербайджана.

Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходит VI саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.



Source: https://vesti.kg/

