Эрдоган предложил Кыргызстану отказаться от доллара во взаиморасчете с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Кыргызстан вести товарооборот в турецкой национальной валюте – лире. Об этом он сказал на кыргызско-турецком бизнес-форуме в Бишкеке вчера, 2 сентября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Кыргызстан вести товарооборот в турецкой национальной валюте – лире. Об этом он сказал на кыргызско-турецком бизнес-форуме в Бишкеке вчера, 2 сентября.
Эрдоган заявил, что доллар США оказывает негативное влияние на экономику Турции. И в связи с этим страна намерена перейти на расчеты в лирах также с крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай и Россия.
Президент отметил, что за годы независимости в Кыргызстане с участием турецкого капитала реализованы сотни проектов.
«В настоящее время в Кыргызстане работают свыше 600 совместных кыргызско-турецких предприятий. Начиная с 1995 года из Турции в Кыргызстан привлечены прямые инвестиции на сумму, превышающую $500 млн. Очевидно, что этот показатель для нас далеко не предел», – заключил глава КР.
Автор К-Nеws
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