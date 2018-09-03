Эрдоган предложил Кыргызстану отказаться от доллара во взаиморасчете с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Кыргызстан вести товарооборот в турецкой национальной валюте – лире. Об этом он сказал на кыргызско-турецком бизнес-форуме в Бишкеке вчера, 2 сентября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Кыргызстан вести товарооборот в турецкой национальной валюте – лире. Об этом он сказал на кыргызско-турецком бизнес-форуме в Бишкеке вчера, 2 сентября.

Эрдоган заявил, что доллар США оказывает негативное влияние на экономику Турции. И в связи с этим страна намерена перейти на расчеты в лирах также с крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай и Россия.

Президент отметил, что за годы независимости в Кыргызстане с участием турецкого капитала реализованы сотни проектов.

«В настоящее время в Кыргызстане работают свыше 600 совместных кыргызско-турецких предприятий. Начиная с 1995 года из Турции в Кыргызстан привлечены прямые инвестиции на сумму, превышающую $500 млн. Очевидно, что этот показатель для нас далеко не предел», – заключил глава КР.

Автор К-Nеws