ЖК включил в постановление по ТЭЦ пункт о рассмотрении ответственности Атамбаева

Жогорку Кенеш по итогам трехдневного обсуждения заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию принял постановление.

Жогорку Кенеш по итогам трехдневного обсуждения заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию принял постановление.

Документ предполагает принятие во внимание заключения депкомиссии. Кроме того, в постановление включены предложения некоторых депутатов и поручения правоохранительным органам. Оно будет направлено и президенту.

Генеральной прокуратуре поручено дать правовую оценку действиям госслужащих, участвовавших в разработке контракта на модернизацию ТЭЦ и государственной приемке объекта. Генпрокуратура, ГКНБ и Счетная палата должны будут через три месяца отчитаться в Жогорку Кенеше о ходе проверки.

В постановление включен пункт о рассмотрении ответственности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Предложение парламентариев о проведении международного аудита проекта модернизации ТЭЦ Бишкека в постановление не включено.



Работы по модернизации ТЭЦ Бишкека были начаты в апреле 2014 года и завершены в августе 2017 года. Потраченные на это $386 миллионов были взяты в кредит у «Экспортно-импортного банка» Китая. Работы по модернизации проводила китайская компания TBEA.

26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусный мороз. Для расследования причин аварии в правительстве была создана межведомственная, а в парламенте – депутатская комиссии.

Межведомственная комиссия в феврале 2018 года вынесла заключение, в котором было сказано, что причиной аварии стали «слабая подготовка руководителей энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду и халатное отношение».

В рамках возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по аварии по подозрению в хищениях было задержано несколько чиновников от энергетической отрасли.

Депутатская комиссия в своем заключении предложила дать правовую оценку руководителям, которые подписывали документы на получение кредита от Китая. Среди них бывшие главы правительства и министры – всего 30 фамилий.

Азаттык