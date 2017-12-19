Глава МИД КР встретился с генеральным секретарем ОДКБ

Бишкек, “Саясат.kg”. Глава МИД КР Эрлан Абдылдаев встретился с генеральным секретарем ОДКБ Ю.Хачатуровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

19 декабря в Бишкеке состоялась встреча Министра иностранных дел КР Э.Абдылдаева с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Ю.Хачатуровым.

В ходе встречи обсуждены итоги юбилейной сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания уставных органов ОДКБ, состоявшихся 30 ноября т.г. в г.Минск, а также приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности.

Ю.Хачатуров информировал о текущей деятельности Организации и планируемой работе по реализации решений ноябрьской сессии СКБ ОДКБ.

В свою очередь Э.Абдылдаев выразил заинтересованность в эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве Кыргызской Республики в рамках ОДКБ по всем направлениям, отвечающим интересам всех сторон.