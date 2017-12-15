Путин будет участвовать в выборах 2018 года в качестве самовыдвиженца

В ответ на вопрос о цели своего выдвижения Путин заявил о "России, устремленной в будущее", а также о необходимости развития инфраструктуры, здравоохранения и образования в стране.

Президент России Владимир Путин на ежегодной "большой пресс-конференции" заявил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году в качестве самовыдвиженца. В ответ на вопрос о цели своего выдвижения Путин заявил о "России, устремленной в будущее", а также о необходимости развития инфраструктуры, здравоохранения и образования в стране.

Путина также спросили, не скучно ли ему избираться в условиях отсутствия реальной конкуренции. Глава государства в ответ рассказал о росте ВВП, рождаемости и продолжительности жизни. Он также в очередной раз заявил, что представители внесистемной оппозиции якобы не предлагают никакой "конкретной повестки дня".

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с конца 1999 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства. В декабре Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на пост главы государства.

В выборах 2018 года также намерен участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако власти запрещают ему избираться. Накануне политик представил предвыборную программу. В числе ее основных пунктов: увеличение расходов на здравоохранение и образование, минимальная зарплата в 25 тысяч рублей, снижение ставки на ипотеку и налогов на бизнес.

Азаттык