Не пора ли лишить мандата Бабанова?..

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Бабанова по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Бабанова по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». После президентских выборов Омурбек Бабанов сбежал, спасая себя. Прошел месяц с тех пор, как он сложил с себя полномочия лидера фракции «Республика – Ата Журт». Так как он находится за пределами Кыргызстана, не участвует в заседаниях Жогорку Кенеша. В связи с этим многих интересует судьба его мандата. Если он не появляется на заседаниях, находится за границей, обязан ли он сдать депутатский мандат? Многие ломают голову над этим вопросом. Если он не собирается возвращаться в Жогорку Кенеш, мог бы передать мандат кому-нибудь другому, кто не стал бы сбегать, думая о личных интересах.
Источник: газета «Фабула пресс» №93 от 12.12.2017 / стр. 3, gezitter.org
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